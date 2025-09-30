Haberler

Sakaryaspor'un Kural İhlali Gündemde: Sivasspor Federasyona Başvurdu

1'inci Lig'de oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında, Sakaryaspor'un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması kural ihlaline neden oldu. Sivasspor, bu durumu federasyona bildirdi.

1'inci Lig'de dün oynanan Sakaryaspor- Sivasspor maçında, Sakaryaspor'un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması kural ihlalini gündeme getirdi. Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.

1'inci Lig'in 8'inci haftasında dün Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0'lık skorla sona erdi. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Jakub Szumski, Kolovetsios, Vukovic ve Kakuta'nın sahada olduğu 11'le başladı. İkinci yarıda ise teknik direktör Serhat Sütlü, 62'nci dakikada Ben Yedder'i, 75'inci dakikada Kobiljar'ı ve 83'üncü dakikada Akuazaoku'yu oyuna aldı. Bu değişikliklerle birlikte Sakaryaspor sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldı. Böylece karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gündeme geldi. Sivasspor'un kural ihlali nedeniyle federasyona başvurduğu öğrenildi. TFF'nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi.

KADRODA 8, SAHADA 6 YABANCI FUTBOLCU YER ALABİLİYOR

Kurallara göre sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurulabilirken, yedeklerle birlikte kadroya toplam 8 yabancı futbolcu yazılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
