Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetimindeki idman düz koşu, ısınma hareketleri, şut ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, şut ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Sakaryaspor, Pendikspor ile 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
