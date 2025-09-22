Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, şut ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Sakaryaspor, Pendikspor ile 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor