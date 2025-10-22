Haberler

Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor


Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanla futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
