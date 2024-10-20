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Sakaryaspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

Sakaryaspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında İstanbulspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, gol iptaline itiraz etti ve hakemin kararını eleştirdi. Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise takımının coşkusunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Teknik adam olarak üç üncü senem hep maç sonu analizleri yapmaya çalışıyorum, futbol konuşmaya çalışıyorum. Bugün ilk defa futbol konuşmayacağım, bugün 2-2 olan pozisyondaki golün iptali bizi düşürdü. Buna yetkim olsa, kulübün bu anlamdaki yetkilisi ben olsam şu anda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'hırsızlık' ihbarı yapardım. Bugün İstanbulspor'un emeği çalındı, bu takım 11 kişiye karşı 16 kişi oynadı. Hakemin golü iptal etme gerekçesinde bize söylediği Coly, ofsayt pozisyonundaymış. Söyleyeceğim tek şey, bugün anlamadığım şekilde maça müdahale edildi en can alıcı ve ivmenin bizde olduğu durumda. Artık buna söz söylemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Bugün sahada genç arkadaşların hakkı çalındı. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum ama maç kazandık diye bugünkü çalınan puana ses çıkartmamayı herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu şekilde kazanılan puana da sevineceklerse sevinsinler ben sevinemezdim. Aynı şekilde 3 sene önce kazandığım bir maç var orada da sevinmediğimi söylemiştim. Aynı hassasiyeti bekliyorum" dedi.

Mesut Bakkal : "Bu istek bu coşku olduğu sürece çoğu maça talibiz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İç sahada açılı ve benim de ilk maçım taraftara armağan olsun ve akabinde biraz daha sabırlı olsunlar. Belli bir süreçten geçiyoruz, antrenman eksiği, toparlanma gibi. Maçın geneline baktığımız zaman ligin en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi İstanbulspor ve hafta boyunca biz buna çalıştık. Bu 10 gün bize çok iyi geldi. Başakşehir maçı benim 2-3 oyuncuyu görmemi sağladı. Rotasyon yaptık ve onunla maça çıktık, tuttu. Bu maçtaki görevleri yerine getirmede çok özveriyle oynadı, katkıda bulundu oyuncalar ve bu iş artık bu şekilde yürüyecek. İyi bir başlangıç ama bizim devam etmemiz gerekiyor. Bu istek bu coşku olduğu sürece çoğu maça talibiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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