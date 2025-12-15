Haberler

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 3 Hatayspor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Burak Çoban, Zwolinski ve Vukovic'in golleriyle rakibini mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Emre Demir'in orta sahanın ilerisinden ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Burak Çoban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalenin sağ köşesinden ağlara göndermeyi başardı. 1-0

34. dakikada ceza sahası içerisinden Zwolinski'nin çektiği şutu kaleci Demir Sarıcalı kornere çeldi.

66. dakikada Vukovic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Demir Sarıcalı, topu çıkarmayı başardı.

71. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasının sol tarafından verdiği pasta, Zwolinski meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

75. dakikada Kakuta'nın sağ kanattan kullandığı kornere, şık bir kafa vuruşu yapan Vukovic, topu ağlara göndermeyi başardı. 3-0

90. dakikada Oğuzhan Matur, itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Burak Demirkıran, Samet Özkul, Kerem Kalkan, Mustafa Ünver

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Batuhan Çakar, Eren Erdoğan, Vukovic, Mete Kaan Demir (Emre Demir dk. 17), Kakuta (Ben Yedder dk. 76), Kobiljar (Burak Altıparmak dk. 64), Burak Çoban (Akuazaoku dk. 65), Zwolinski

Yedekler: Mustafa Kırkıkoğlu, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Mirza Cihan, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir

Teknik Sorumlu: Furkan Köseoğlu

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Ersin Aydemir dk. 88), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Deniz Aksoy dk. 69), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Mustafa Said Aydın dk. 42), Eren Güler (Engin Can Aksoy dk. 46), Ünal Emre Durmuşhan, Baran Sarka

Yedekler: Emir Dadük, Ali Yıldız, Abdulkadir Adıyaman, Barış Uzel, Melih Şen

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Goller: Burak Çoban (dk. 28), Zwolinski (dk. 71), Vukovic (dk. 75) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Oğuzhan Matur (Hatayspor)

Sarı kartlar: Batuhan Çakır, Salih Dursun, Emre Demir (Sakaryaspor), Mustafa Said Aydın, Kerem Alıcı (Hatayspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

