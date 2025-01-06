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Sakaryaspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Sakaryaspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ve Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı. Her iki teknik direktör de maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmanda puan almak konusunda memnuniyetini dile getirirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçı pozisyon vermeden bitirdiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor- Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Deplasmanda özellikle Sakaryaspor gibi zor bir deplasmanda puanla döndüğümüz için mutluyum. Oyuna gelince tabii ki oyunda istediğimiz seviyelere çok kısa sürede çıkmamız kolay değil. Ama bugün artılardan bahsetmek istiyorum çünkü böyle başlamak bazen takımın güvenini de artırıyor, artıracaktır. Savunma anlamında iyi durduk. Takım savunmasını biraz blokları daralttık, rakibe alan bırakmadık. Bizim için özellikle rakibin ön taraftaki etkili oyuncuların getirdiği toplarla hem merkezden hem kenarlardan gelen toplarla hafta içi çalıştığımız alanları iyi kapattık. Belki ilk yarı anlamında baktığımızda bir pozisyon verdik. Biz de yakaladığımız bir geçiş hücumunda belki üçü birde iyi bir pas verebilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik. Ama şunu söylemem gerekiyor futbol güzel sahada çok daha güzel oynanıyor. Burada hem Sakaryasporlu hem Gençlerbirliği'nin bütün futbolcularını tebrik ediyorum. Çünkü zemin çok ağır ve oynamaya çok müsait değil. Burada biraz da mücadele etmek gerekiyor. Bu iki takımın oyuncuları da en iyi şekilde mücadelelerini verdiler. Biz kendi açımızdan oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor ki hedeflediğimiz tırmanışı yukarıya doğru yapalım. Bir puan değerliydi, bundan sonraki süreçte oyunumuzu da geliştireceğiz. ve istikrarı yakalamak zorundayız. Gençlerbirliği taraftarına da buradan sesleniyorum, buraya geldiler bize destek verdiler onlara teşekkür ederiz. Sonuçta bugün puanla dönüyoruz oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

Mesut Bakkal : "Pozisyon vermeden maçı bitirdik diyebilirim"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "İki takım için de söylüyorum bu sahada özellikle şöyle veriler geldiği zaman baktığınız zaman iki takım da istediğini yapamadı. Oyun birinci devresi dengeli geçen bir maç. Ama ikinci devre özellikle başladıktan sonra ikinci 45 dakika oyunun bütün üstünlüğü bizde olan, yüzde 60'a yüzde 40 topla oynama. Ceza sahasına 14 sefer giren bir takım. Net 1-2 tane pozisyonumuz var, değerlendirebilirdik. Hoca hep mazeret üretiyor diyecekler ama hakikaten sahamız baya bir engel oluyor. Tabi iki takım için de geçerli bu. İkinci devrede mücadeleden memnunum. Özellikle rakip sahada oynama açısından memnunum. Sakatlarımızın yeni iyileştiği, cezalılarımızın geri döndüğü bir haftaya çıktık ilk defa. Pozisyon vermeden maçı bitirdik diyebilirim. Ama daha da üretken olabilirdik. Ayakta duramadığını söyleyen bir oyuncu grubu var. Tabi atanın galip geleceği bir maçtı, berabere bitirdik ama yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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