Haberler

Sakaryaspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde antrenman yapan futbolcular, maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takımın yeni teknik direktörü Serhat Sütlü yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeni transfer hücum oyuncusu Wissam Ben Yedder de antrenmanda yer aldı.

Sakarya temsilcisi, yarınki antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa

Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu milyonluk borçla sırra kadem bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.