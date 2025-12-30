Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi. Kulüp, sosyal medya üzerinden kutlama mesajı paylaşarak Kutlu'ya hoş geldin dedi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hoş geldin Hakan Kutlu" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor