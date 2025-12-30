Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Hakan Kutlu" ifadesine yer verildi.