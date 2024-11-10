Sakaryaspor 1-0 Kocaelispor'a Yenildi, Teknik Direktör Bakkal Maçı Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, "Oyun iki takım için de yok. Kornerler harici bir sefer kalemize geldiler, gol yedik." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, değerlendirilecek bir karşılaşma olmadığını çünkü oynanan bir oyunun bulunmadığını kaydetti.

"Herhalde top 20 dakika oyunda kalmadı." diyen Bakkal, "Çalıştıklarımızın çoğunu yaptık aslında, Mendes'i kapatmak, Pedrinho'yu durdurmak gibi. Ama tam toparlamaya çalışıyoruz bir 5-7 dakika oyun duruyor. Zaten kıt kanaat gidiyoruz, elimizdeki kadro bu. Biraz daha sakin olmak gerekiyor. Bu şekilde futbolu oturtamayız. Oyun iki takım için de yok. Kornerler harici bir sefer kalemize geldiler, gol yedik. Oyuncu hata yapıyor, arkamı her döndüğümde bir feveran. Maçın yorumunu lütfen benden beklemeyin, maçın yorumu yok, oyun olmadı zaten. Harala gürele bir maç." şeklinde konuştu.

Taraftarın biraz daha sakin olması gerektiğini belirten Bakkal, "Oyun oynanmadı her iki takım için de. Uzun yıllardır çalışıyorum böyle bir maç oynamadım. Hep birlikte bir savaş yaptık yani." dedi.

Bakkal, sakin olunması gerektiğini, bir kaostan geçtiklerini, iyi bir takım olduklarını ifade ederek, "Bir şeyler yapmaya çalışan oyuncu grubu var." diye konuştu.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakarya'ya kazanmak için geldiklerini söyledi.

İçeride ve dışarıda kazanmaya oynayan bir ekip olduklarını aktaran Sağlam, "Kazanıp tekrar ligin lideri olmanın hesaplarını yaptık. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. 15 günlük arada daha fazla çalışıp eksikliklerimizi giderip bundan sonra oynayacağımız Bandırmaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sakaryaspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis, maç sonunda Sakaryasporlu taraftarlar ile Kocaelisporlu misafir izleyiciler arasında çıkan tartışmaya müdahale etti.