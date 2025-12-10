Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sert tepki gösterdi. Gökbakar, yaptığı paylaşımda ''Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz'' dedi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi. II-Louis Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0 kazandı.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YÖNETİME TEPKİ
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, maç sonunda sosyal medya üzerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ve yönetimine tepki gösterdi. Gökbakar, yaptığı paylaşımda yönetim ve Dursun Özbek için, 'Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz' ifadelerini kullandı.
İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;
''Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor! Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!''