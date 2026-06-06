Saran: En çok kupa kazanan yönetimiz

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "8 ay önce bu göreve gelirken ne sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe 'nin yeniden umut veren heyecan veren bir kulüp olması için çabaladık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık ve kupalar kazandık. Sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kısa süre görev yapmalarına rağmen sarı-lacivertli ekibin bir sezonda en çok kupa kazanan yönetimi olduklarını dile getiren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlamasıyla ilgili düşüncelerimizi o gün de ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki de bu yüzden çok eleştirildik. Bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Biz göreve aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu göreve gelirken ne sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren heyecan veren bir kulüp olması için çabaladık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık ve kupalar kazandık. Sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bazen görünenden çok daha fazla mücadele etmek zorunda kaldık. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız kupayla tamamladık. Bu kupanın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve birlikte yaşadığımı güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen Fenerbahçe'ye karşı olan sorumluluğumdan geri adım atmadım. Hatta tam tersine hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. O kupa gelseydi de bugün sizlere burada veda ediyor olacaktım. Bu karar bir maçın, bir kupanın, bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük zarar verme ihtimalini hissettiğimiz anda seçim kararını açıkladık. Benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı istedi. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Günün sonunda hepimizin istediği şey aynı; Fenerbahçe'nin şampiyon olması" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ SONA ERMİYOR'

Fenerbahçe Kulübü'nde görevleri birmiş olsa da Fenerbahçe'ye karşı sorumluluklarının sona ermeyeceğini belirten Saran, "Açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ne yazık ki bu süreçte biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi yaparken benim de eksiklerim oldu ama 1 sezon boyunca verilen emeğe yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla, hakkımda söylenenler her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnım ak başım dik şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu göreve geldiğinde gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koyduğumuz anlayış, gelecek yeni başkana ışık olur. Umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin isteği aynı; Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir ancak Fenerbahçe'ye karşı sorumluluğumuz sona ermiyor. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye karşı sorumluluk makamla başlamaz, makamla bitmez. Yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece-gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarına, bizlere bu görevi layık gören siz kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçemizin yanında olan büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Yarın kim seçilirse seçilsin, hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktaya buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. Seçilecek yeni yönetimden sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Çocukların sarı-lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur. İnşallah bir sonraki yıl toplandığımızda sorunları değil, kupaları konuşuruz. Fenerbahçe'ye yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür, bugünden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Sağ olun, var olun, hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı