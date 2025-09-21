Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran, başkanlık için yarıştı. Bu seçimde kazanan Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran seçimin ardından açıklama yaptı.

"ŞAMPİYON OLANA KADAR BAYRAM YOK, KUTLAMA YOK"

Sadettin Saran, "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZ DÜŞÜNSÜN"

Açıklamalarına devam eden Saran, "Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım" dedi. Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'ı bir kez daha tebrik etti ve sahneden indi.