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Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildi

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Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurdu.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik. Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Saran, başkan Ali Koç ile görüştüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Sayın Başkan, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da bizleri arayarak tarafımıza görüşme isteğini iletmiş ve bugün saat 12.00 itibarıyla da yönetici arkadaşlarıyla birlikte bizleri onurlandırmıştır. Öncelikle Sayın Başkan'a hem bugünkü samimi ziyaretleri hem de süreçle ilgili duruş, söylem ve eylemlerimizle ilgili ifade ettikleri takdirleri için bir defa da kamuoyu nezdinde teşekkür ederiz. Değerli camiamızın, bu görüşmede kulübümüzün mevcut durumuna yönelik detaylı istişarelerde bulunduğumuzu, geleceğine yönelik de son derece önemli konularda mutabık kaldığımızı bilmesini isteriz. Başkanımız bizlere kulübümüzün geleceğiyle ilgili planlarından samimiyetle bahsetmiş, Fenerbahçe'ye hizmet yarışında hedeflerini anlatarak hepimizin arzu ettiği başarılı, kenetlenmiş bir Fenerbahçe için kulübümüzün başında göreve devam etmek istediğini açıkça ifade etmiştir."

Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her türlü kişisel hırs ve egonun üzerinde olduğunu vurgulayan Saran, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara, hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz. Bu vesileyle, Sayın Başkan'ın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz. Seçimlerimizin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diler, en derin saygılarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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