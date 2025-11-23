Haberler

Sadettin Saran'a Rize'de atmaca sürprizi

Sadettin Saran'a Rize'de atmaca sürprizi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Rize'nin Pazar ilçesindeki Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Rize'nin simgelerinden atmaca kuşunu yakından inceleyen Saran, "Atmaca çok güzel. Yanımda götürebilir miyim?" dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Rize'nin Pazar ilçesindeki Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.
  • Sadettin Saran, okul ziyareti sırasında öğrencilere forma ve çanta dağıttı.
  • Sadettin Saran'ın koluna, yerel kültürde önemli bir yere sahip atmaca kuşu konuldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Rize'de bir dizi sosyal etkinliğe katıldı. Bu kapsamda Pazar ilçesindeki Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Saran, öğrencilerle bir araya gelip, forma ve çanta dağıttı.

OKULDA SICAK KARŞILAMA

Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Saran, okul yönetimi ve öğretmenlerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Saran'ın okul ziyaretine büyük ilgi gösteren öğrenciler, forma ve çanta hediyeleriyle büyük sevinç yaşadı.

ATMACA SÜRPRİZİ

Ziyaretin en dikkat çeken anı, yerel kültürde önemli bir yere sahip atmaca kuşunun, Sadettin Saran'ın koluna konulması oldu. Atmacayı dikkatle tutan ve yakından inceleyen Saran, "Atmaca çok güzel. Yanımda götürebilir miyim?" şeklinde espri yaptı. Bir süre atmacayı kolunda taşıyan Başkan Saran, çevresindekilerle sohbet ederek bölgenin kültürel geleneği hakkında bilgi aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Kuş a yeni bir isim verilmeli. Yeni ismi : Başka kuşlara veya böceklere asla zarar vermeyen NOWİWİ KUŞU olmalı. Kainat şans eseri var olmuştur YOK'un içinde. YOK sonsuzdur. Herşey sakin ve huzurlu olmalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
