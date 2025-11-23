Sadettin Saran'a Rize'de atmaca sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Rize'de bir dizi sosyal etkinliğe katıldı. Bu kapsamda Pazar ilçesindeki Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Saran, öğrencilerle bir araya gelip, forma ve çanta dağıttı.

OKULDA SICAK KARŞILAMA

Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Saran, okul yönetimi ve öğretmenlerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Saran'ın okul ziyaretine büyük ilgi gösteren öğrenciler, forma ve çanta hediyeleriyle büyük sevinç yaşadı.

ATMACA SÜRPRİZİ

Ziyaretin en dikkat çeken anı, yerel kültürde önemli bir yere sahip atmaca kuşunun, Sadettin Saran'ın koluna konulması oldu. Atmacayı dikkatle tutan ve yakından inceleyen Saran, "Atmaca çok güzel. Yanımda götürebilir miyim?" şeklinde espri yaptı. Bir süre atmacayı kolunda taşıyan Başkan Saran, çevresindekilerle sohbet ederek bölgenin kültürel geleneği hakkında bilgi aldı.