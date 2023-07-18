Ryan Kent: Şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim

Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, "Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe'den daha iyi bir opsiyon yoktu.

Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, "Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe'den daha iyi bir opsiyon yoktu. Burası harika bir kulüp, harika transferler var" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ryan Kent, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Takıma yeni katılan isimlerden biri olarak yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Ryan Kent, "İyi başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım benim aile içine çok iyi bir şekilde aldılar. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Benim buraya entegrasyonumu kolaylaştırdılar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz. Rusya kampından sonra da hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, üst sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından antrenman çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.