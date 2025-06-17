Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
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Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
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Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, ABD Başkanı Donald Trump'a imzalı formasını hediye etti. Formanın üzerine "Başkan Donald J. Trump'a, barış için dua ediyorum" yazan Ronaldo, bu hamlesiyle dünya barışına dikkat çekmeyi hedefledi. Trump, Ronaldo'nun hediyesini kabul ederken, "Beğendim... Barış için oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a imzalı formasını gönderdi.

"BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM"

Ronaldo'nun formanın arkasına bir de kısa bir not yazdığı görüldü. İmzasının altında bulunan notta ise, "To President Donald J Trump. Praying for peace (Başkan Donald J Trump'a. Barış için dua ediyorum)" ifadeleri yer aldı.

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

ABD Başkanı'nın özel yardımcısı ve iletişim danışmanı Margot Martin, Trump'ın formayı teslim aldığı anı gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde Avrupa Konseyi Başkanı, Trump'a formanın üzerinde "özel bir mesaj" olduğunu belirtiyor ve mesajı okuyor. Bunun üzerine Trump gülümseyerek: "Beğendim… Barış için oynuyoruz." diyor ve ardından formayı kaldırarak: "Bu harika." diyor.

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMental Power:

Ronaldo için dünyayı yakarız ayağınızı denk alın.

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Haber YorumlarıOrhun Tezcan:

“playing to peace” bunu barış için dua ediyorum diye çeviren salak kim acaba gerçekten bu sayfanın beceriksizler tarafından yönetildiğini düşünüyorum artık

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Adam "Barışa Oynuyorum" demiş. Haberler comjmun beceriksiz cahil editörü duadan bahsetmiş.

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