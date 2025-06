Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a imzalı formasını gönderdi.

"BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM"

Ronaldo'nun formanın arkasına bir de kısa bir not yazdığı görüldü. İmzasının altında bulunan notta ise, "To President Donald J Trump. Praying for peace (Başkan Donald J Trump'a. Barış için dua ediyorum)" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı'nın özel yardımcısı ve iletişim danışmanı Margot Martin, Trump'ın formayı teslim aldığı anı gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde Avrupa Konseyi Başkanı, Trump'a formanın üzerinde "özel bir mesaj" olduğunu belirtiyor ve mesajı okuyor. Bunun üzerine Trump gülümseyerek: "Beğendim… Barış için oynuyoruz." diyor ve ardından formayı kaldırarak: "Bu harika." diyor.