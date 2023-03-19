Ronaldo'dan çılgın gol! Tribündeki Suudiler gördüklerini hiçbir zaman unutamayacak

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Nassr'ın, Abha'yı 2-1 yendiği mücadelede Cristiano Ronaldo frikikten müthiş bir gol attı. Oldukça uzak bir mesafeden fileleri bulan Portekizli yıldız sevinçten adeta çıldırdı. Tribündeki taraftarlar ise bu ana şahit olmanın mutluluğuyla adeta kendinden geçti.

Al Nassr ile Abha, Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 21. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 2-1 kazanırken, Cristiano Ronaldo attığı frikik golüyle maça damga vurdu.

RONALDO'DAN ENFES GOL

Cristiano Ronaldo karşılaşmada adeta eski günlerinden bir demet sundu. Portekizli yıldız, 78. dakikada frikikten ağları buldu. Oldukça uzak bir mesafeden gol atan Ronaldo, büyük bir sevinç yaşadı. Tribünler ise bu gole şahit olmanın mutluluğuyla adeta kendinden geçti.

TALISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada frikikten Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Abha'nın tek golü ise 26. dakikada Adam'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Al Nassr, 49 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü.

Cristiano Ronaldo'nun golü: