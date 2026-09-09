Haberler

Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev

Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Roma karşılaşması öncesinde gözler Mason Greenwood'a çevrildi. İsmail Kartal'ın İngiliz futbolcuya sahada geniş hareket özgürlüğü tanıyacağı ve hücum organizasyonlarını yönlendirme görevi vereceği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Roma maçının hücum planını Mason Greenwood üzerine kuracak ve İngiliz oyuncuya sahada serbest rol verilecek.
  • Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin transferini istediği Greenwood, bu maçta Kadıköy'de rakibi olarak sahaya çıkacak.
  • Greenwood, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında SK Sturm Graz ve Olympique Lyonnais'e gol atmıştı.

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev Roma karşılaşması öncesinde gözler takımın İngiliz yıldızı Mason Greenwood’a çevrildi. Marco Asensio’nun sakatlığı ve Romelu Lukaku’nun henüz istenen fiziksel seviyeye ulaşamamış olması nedeniyle teknik heyet, dev maçın hücum planını Greenwood üzerine kuruyor.

SAHADA TAM ÖZGÜRLÜK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, İngiliz futbolcuya Roma karşısında geniş bir hareket alanı tanıyacağı öğrenildi. Karşılaşmada sağ kanat ya da 10 numara pozisyonunda görev yapması beklenen 24 yaşındaki yıldız, hangi mevkide başlarsa başlasın hücum hatlarında serbest bir rolde oynayacak ve Fenerbahçe'nin tüm hücum organizasyonlarını yönlendiren isim olacak.

GASPERINI'NİN İSTEDİĞİ YILDIZ BU KEZ RAKİP

Transfer döneminde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini’nin de kadrosunda görmeyi çok istediği Greenwood, yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Yıldız futbolcu, transferini çok isteyen İtalyan çalıştırıcıya bu kez Kadıköy’de rakip olarak sahaya çıkacak.

KRİTİK MAÇLARIN GOLCÜSÜ

Sarı-lacivertli formayla Avrupa arenasındaki performansıyla dikkat çeken Greenwood, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında SK Sturm Graz ve Olympique Lyonnais filelerini sarsmayı başarmıştı. İngiliz yeteneğin, Roma mücadelesinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi

Lizbon'da goller üst üste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini beşledi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini paramparça etti
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Göz göre göre kayrıldılar!
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş
Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden görüntüdeki adama unutamayacağı ödül
Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı

İspanya'dan bir takım daha satın aldı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı

Ölüm saçan tabela! Küçük çocuk hastanelik oldu