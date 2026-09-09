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Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet satan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Kadıköy’de yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı için sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı için sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 6 şüpheli şahıs tespit edildi. 4 ayrı şehirde şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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