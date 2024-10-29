Rodri, 2023 Ballon d'Or Ödülünü Kazandı

Fransa’da spor dergisi France Football tarafından düzenlenen ve Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödülü, Manchester City ile İspanya milli takımının orta saha oyuncusu olan Rodri’ye verildi.

Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olan Ballon d'Or’a layık görülen 28 yaşındaki Rodri, geçen sezon kulübü ve milli takımı adına sadece bir maç kaybetti.

Temmuz ayında İspanya'nın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı olan Rodri, ödülünü Paris'te aldı.

Rodri ayrıca City ile Premier Lig, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Aynı zamanda Manchester City tarihinde bu ödülü kulübe getiren ilk isim oldu.

Sahneye ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle koltuk değnekleriyle çıkan Rodri, “Sadece benim için değil, ailem ve ülkem için de özel bir gün” dedi:

“Bugün sadece benim için değil, İspanyol futbolu için bir zafer; ödülü kazanmamış ancak hak etmiş birçok oyuncu için, örneğin Iniesta, Xavi, Iker, Sergio Busquets ve daha niceleri için.”

Manchester City'nin 2023'te kazandığı üç kupada katkısı olan Rodri, İspanya'nın bu yaz UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında da önemli rol oynadı.

Real Madrid boykot etti

Yılın kulübü ödülünü Real Madrid, en iyi teknik direktör ödülünü yine aynı kulüpten Carlo Ancelotti kazandı.

Ancak kulüp, töreni boykot ettiği için ödülleri almaya kimse gelmedi.

İspanyol basınına göre Real Madrid, oyuncusu Vinícius Júnior’ın Ballon d'Or'u kazanmayacağının öğrenilmesi üzerine töreni boykot kararı aldı.

Kadın kategorisinde İspanya ve Barcelona’nın orta saha oyuncusu Aitana Bonmati, üst üste ikinci kez Ballon d'Or ödülünü aldı.

ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü kadınlarda Barcelona'ya gitti.

Hakan Çalhanoğlu da listedeydi

Ballon d'Or, yılın en iyi futbolcusu ödülünü hem kadınlar hem erkekler kategorisinde veriyor; 100 ülkedeki gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından oylanıyor.

Bu ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da vardı. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

2003'ten bu yana ödülü sekiz kez kazanan Lionel Messi ve beş kez kazanan Cristiano Ronaldo bu yıl ilk kez adaylar listesine girmedi.

Harry Kane ve Kylian Mbappe, attıkları 52 golle en iyi golcüye verilen Gerd Muller Ödülü'nü paylaştı.

Real Madrid ve Fransa forveti Mbappe törene katılamazken, İngiltere kaptanı Kane, Bayern Münih ile geçirdiği verimli ilk sezonun ardından ödülü yalnız aldı.

Arda Güler ikinci oldu

21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen Kopa Ödülü, bu yıl Barcelona ve İspanya kanat oyuncusu Lamine Yamal’a verildi.

Arda Güler, bu kategoride ikinci sırada yer aldı.

Aston Villa ve Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, üst üste ikinci kez en iyi kaleciye verilen Yashin Ödülü'nü kazandı.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Martinez, geçen sezonu Premier Lig'de dördüncü olarak bitiren Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılmasına yardımcı oldu.

Bu ödülü üst üste kazanan ilk kaleci olan Martinez, "Bir kez kazanmak bir onurdu, arka arkaya kazanmak ise beklemediğim bir şey oldu” dedi.