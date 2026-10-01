Rizespor teknik direktörü Uçar, Fenerbahçe maçında taraftarını mutlu etmek istiyor

Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar, iç sahada da deplasmanda da her maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik, bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı ve hazırlık sürecini değerlendiren Uçar, "Malumunuz milli aradayız. FIFA'nın aldığı kararlar neticesinde açıkladığı takvim doğrultusunda da bu sene eylül ve ekim milli takım aralarını birleştirdikleri için biraz daha uzun bir periyot. Bizim adımıza ilk defa deneyimlediğimiz 3 haftalık bir ara. Bu doğrultuda biz aslında Göztepe maçını oynadık. Göztepe maçını oynadıktan sonra 4 gün geldik tesislerimizde çalıştık. Sonrasında oyuncularımıza 5 gün izin verdik. Dün itibariyle de tekrar tesislerimizde toplandık, antrenmanlara başladık. Bundan sonra Fenerbahçe maçına kadar da tesislerimizde çalışmalarımız devam edecek. Cumartesi gününe kadar antrenman programımız var. Cumartesi günü de bir hazırlık maçımız var Bolu ile sahamızda. Onu oynayıp, pazar günü izin yapıp pazartesiden itibaren de Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" dedi.

"İki iç saha maçında çok daha iyisini yapabilirdik"

Ligin geride kalan 6 haftalık bölümünü değerlendiren Uçar, "Bu 6 haftalık süreçte Rizespor olarak 4 deplasman 2 evimizde oynadığımız maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. Fena olmayan bir süreç benim tarafımdan bakıldığında. Sadece üzüldüğümüz, daha iyisi olabilir miydi; evet evimizde oynadığımız iki iç saha maçını kaybettiğimizi düşündüğümüzde belki çok daha iyisini yapabileceğimiz bir süreç. Tabii profesyonel hayatta başarılı olsanız da her zaman daha fazlası istenecek, bu da gayet normal. Ama genel olarak değerlendirdiğimizde 4 deplasman içeren ilk 6 haftalık fikstürde 10 puanla ligin 9. sırasında yer alıyoruz. Lig lideri ile aramızda 3 puan farkın olduğu bir süreç. Ligin 6.'sı, bu hafta rakibimiz olan Fenerbahçe ile de aynı puandayız. Aslında averajla 6. olan takımla aynı puanda olduğumuz bir periyot" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak için oynuyoruz, Fenerbahçe maçı da bunlardan biri

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Teknik Direktör Uçar, "Ayın 10'unda evimizde malumunuz Fenerbahçe maçımız var. Ligin iyi takımlarından, özellikle hücum anlamında şu ana kadar ligin en çok gol atmış, yaptığı transferlerle çok iyi kadro kurmuş bir ekip. En son oynadığı Eyüp maçında da bir nevi bunu daha net göstermiş. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde bu sene çok uzun aradan sonra iki takımla ilk defa grup aşamasında çıkma başarısı göstererek grup aşamasında Galatasaray'la beraber ülkemizi iyi şekilde temsil eden bir takım Fenerbahçe. Onlara özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi, bizleri mutlu edecek sonuçlar alırlar. Evimizdeki maç dediğim gibi hücum anlamında ligin en etkili takımlarından birisi. Ama bizim amacımız, idealimiz içeride de dışarıda kimle oynarsak oynayalım amacımız net; kendi oyunumuzu oynayarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik, bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz. O anlamda zor bir maç bizi bekliyor ama elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde hazırlanıp ben iyi bir sonuç almaya çalışacağımızı düşünüyorum" dedi.

"7 oyuncumuz milli takımlara gitti"

Milli takımlara giden oyuncular hakkında bilgi veren Recep Uçar, "7 oyuncumuz milli takımlara gitti. Bunların 4'ü A milli, 2'si U21 Ümit Milli Takım, 1'i de U18 Milli Takımımız. Laçi'nin bir son maçta sakatlığı oldu. O yüzden yapılan tetkikler neticesinde gitmedi Laçi. Laçi, bizimle beraber baktığımızda. Onların dışında da Attila geniş kadroda vardı. Alikulov da sakatlığı henüz geçmediği için çağrıldı ama kendisi de yetkililerle görüştükten sonra bizde kalıp antrenman yapmayı tercih etti. Genel olarak şu anda performanslarını takip ediyoruz. Salı, çarşambadan itibaren burada inşallah tam takım çalışmaya başlayacağız onların dönüşüyle beraber" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı