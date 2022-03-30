Resmen vahşet! Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü

Nijerya Milli Takımı taraftarları, 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetmenin üzüntüsüyle kendi statlarını adeta yerle bir etti. Gana'nın sahasında oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında, Nijerya binlerce taraftarı önünde sahaya çıktı. Ancak maç 1-1 sona erince deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası biletini alan taraf Gana oldu.

KULÜBELERİ PARÇALADILAR

Maçın son düdüğüyle birlikte Nijerya taraftarları sahaya girip futbolcularını kovalamaya başlarken, stattaki her şeyi yakıp yıktılar. Sözcü'deki habere göre; çirkin görüntülerin yaşandığı saha içinde polisle çatışan taraftarlar, yedek kulübelerini parçaladı. Ganalı futbolcular da şişe yağmuruna tutulduktan sonra koşarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar.

OLAYLAR NEDENİYLE ÖLDÜ

Öte yandan CAF'ın doping görevlisi doktoru Dr Joseph Kabungo'nun çıkan olaylar sonrası hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Zambiyalı bir tıp doktoru olan Kabungo'nun, ilk olarak maçtan önce oluşan izdihamda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak sonrasında ortaya çıkan gerçek, doktorun ölümü maç sonu çıkan olaylar nedeniyle olduğuydu.

BİLGİYİ MUHABİR VERDİ

İngiliz-Nijeryalı gazetesi Osasu Obayiuwana, doktorun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söylerken Ganalı spor muhabiri Collins Atta Poku ise, doktorun dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Ancak ne Nijerya Futbol Federasyonu ne de CAF yetkilileri doktorun ölümünü doğrulamadı. Ancak ailesi ölümü kabul etti.

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