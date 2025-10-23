Haberler

Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Chelsea, sahasında 10 kişi kalan Ajax'ı 5-1 mağlup etti. Hollanda ekibi, bu sonuçla Galatasaray maçı öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Ajax'ı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada İngiliz temsilcisi, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Marc Guiu, 45. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez, 45+6. dakikada yine penaltıdan Estevao, ve 48. dakikada Tyrique George kaydetti.

AJAX 10 KİŞİ KALDI, DAĞILDI

Konuk ekip Ajax'ın tek golü, 33. dakikada penaltıdan Wout Weghorst'tan geldi. Ancak Hollanda ekibi, 17. dakikada Kenneth Taylor'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyunun kontrolünü tamamen kaybetti. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 6'ya çıkarırken, Ajax ise 0 puan ve -10 averajla grubun son sırasına geriledi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK DARBE

Hollanda temsilcisi Ajax, aldığı bu ağır yenilginin ardından büyük moral kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 5 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek olan Ajax, artık gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için sahasında kazanmak zorunda. Chelsea ise bir sonraki karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Karabağ deplasmanına çıkacak.

