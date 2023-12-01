- Recep Uçar: "Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sonucu almak istiyoruz"

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "En iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışmanın ardından antrenman kısa alandaki pas çalışmasıyla sürdü.

Recep Uçar: "En iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Abdullah hoca geldikten sonra da iç sahada 2 maçın 2'sini de kazanan bir ekip. Oyun planları var. Bazen oyunlar onlar adına iyi gitmese de oyunu değiştirebilecek iyi oyuncuları var. Zor bir müsabaka. Biz en iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak. Trabzonspor içerde ve dışarıda topa sahip olmak isteyen bir takım. Bizim maçta da muhtemelen topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem savunmada kurguladığımız oyunu en iyi şekilde sahaya yansıtmak bizim hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Onurcan Piri: "Hafta sonunda bütün çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz"

Oyunculardan Onurcan Piri ise zor bir maç olacağını ifade ederek, "Beraberliğe de sevinmeyen bir aileyiz. Takımız demeyeceğim, çünkü burada aileyiz. Maçla ilgili analizlerimizi yapıyoruz, hocamızda bize gerekli şeyleri söylüyor. Sahada da bunu uygulamaya çalışıyoruz. Hafta sonunda da bütün çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Gerçekten çok önemli bir maç. Şehir bizimle, taraftar bizimle. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah oradan mutlu ve puanlar ile döneriz. Bunu çok istiyoruz ve bütün puanlara talibiz" dedi.

Oynayanın başarılı olmasını istediklerini kaydeden Piri, "Bütün kaleci ekibi ile çok iyi bir arkadaşlığımız ve aile ortamımız var. Oynayanın başarılı olmasını istiyoruz. Herkesin birbirine destek olması, takım başarısı için çok önemli. Bilal de çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Bilal oynamış, ben oynamışım önemli değil. Önemli olan Kayserispor arması. Bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Lionel Carole: "İyi bir skor almaya çalışacağız"

Kayserispor'un defans oyuncusu Lionel Carole de son dönemde iyi bir performansları olduklarına dikkat çekerek, "Son 5 maçtır yenilmiyoruz. Dolayısıyla bu önemli maç öncesinde de çok iyi çalışacağız ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Oradan iyi bir skor almaya çalışacağız. Lige maç maç bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden bir hedef koymamak lazım. Alabileceğimiz kadar puanları toplayıp bu takımın potansiyelini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.