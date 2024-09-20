MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler!

İtalyan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif parmesanlı risotto aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto nedir? Parmesanlı risotto nasıl yapılır, Parmesanlı risotto yapılırken nelere dikkat edilir?

RİSOTTO NEDİR?

Risotto (telaffuz: rizoto), et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir.

Risotto sözcüğü İtalyancada pirinç anlamındaki riso kökünden gelir.

RİSOTTO TÜRLERİ

Pekçok risotto tarifi seçeneği vardır. Örnek olarak:

1) Deniz Mahsüllerini Sevenler için Muhteşem Lezzet Karidesli Risotto

2) Alışılmış Tatların Dışında Bir Tarif Milano Usulü Risotto

3) Risotto Klasikleri Arasında Yer Alan Mantarlı Risotto

4)Ev Yapımı Porcini Mantarlı Risotto

EV YAPIMI PORCİNİ MANTARLI RİSOTTO TARİFİ

Gerekli malzemeler:

Tuz, karabiber, zeytinyağı, 400 gram arborio pirinci, 60 gram parmesan peyniri (rendelenmiş) 150 gram mantar (dilimlenmiş), 80 gram Tereyağı, 1 adet Soğan

YAPILIŞI

Hafif ısınan zeytinyağına dilimlediğiniz mantarları ilave edin. Karabiber ve tuz da ilave edip soteleme işlemi yapın. 5-6 dk pişirin ve sonra kenara alın.

Başka bir tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koyup ısınmasını bekleyin. Isınınca küçük küp şeklinde doğradığınız soğanları hafifçe kızartın.

2-3 dakika yumuşayıncaya kadar kavurduğunuz soğanların içine Alborio pirincini ekleyerek, birkaç dakika daha kavurma işlemine devam edin.

Arborio pirinci, soğan ve yağ ile harmanlanan tavaya farklı bir tencerede kaynattığınız tavuk suyunu kepçe kepçe risottoya eklemeyin. 10 dakika boyunca tavuk suyunu çekmesi için karıştırın. Tavuk suyunu çektikten sonra mantarları ilave edip kalan tavuk suyunu da yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

Suyun tamamını çekince tadına bakarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz.