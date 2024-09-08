Real Madrid'de Arda Güler paniği

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler'e karşı oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve aldığı darbe sonrası oyundan çıkarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan milli yıldızımız Arda Güler, sakatlık endişesiyle yürekleri ağza getirdi.

REAL MADRID'İ KORKUTTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar örnek gösterildi ve Real Madrid cephesinde mevcut sakatlıkların fazla olmasından dolayı bu durumun endişe yarattığı belirtildi. Real Madrid'de milli ara öncesi Alaba, Bellingham, Mendy, Tchouameni, Camavinga'nın sakatlıkları bulunuyordu.

ARDA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Maçın ardından Arda Güler'in durumuna ilişkin açıklamada bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcuyu aldığı darbeden dolayı çıkardığını belirtti. Arda ise yaptığı paylaşımda, "Daha iyisi için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı ve ciddi bir sakatlığının olmadığının mesajını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 100 dakika süre alan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı üretemedi.