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Real Madrid'de Arda Güler paniği

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Uluslar Ligi B Grubu maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan A Milli Takım'da Arda Güler aldığı darbe sonrası oyundan çıkmıştı. İspanyol basınında Real Madrid'in milli yıldızın sakatlık durumundan endişe edildiğine dair haberler yer aldı. Öte yandan Arda ise yaptığı paylaşımda ciddi bir probleminin olmadığının mesajını verdi.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler'e karşı oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve aldığı darbe sonrası oyundan çıkarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan milli yıldızımız Arda Güler, sakatlık endişesiyle yürekleri ağza getirdi.

REAL MADRID'İ KORKUTTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar örnek gösterildi ve Real Madrid cephesinde mevcut sakatlıkların fazla olmasından dolayı bu durumun endişe yarattığı belirtildi. Real Madrid'de milli ara öncesi Alaba, Bellingham, Mendy, Tchouameni, Camavinga'nın sakatlıkları bulunuyordu.

Real Madrid'de Arda Güler paniği

ARDA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Maçın ardından Arda Güler'in durumuna ilişkin açıklamada bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcuyu aldığı darbeden dolayı çıkardığını belirtti. Arda ise yaptığı paylaşımda, "Daha iyisi için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı ve ciddi bir sakatlığının olmadığının mesajını verdi.

Real Madrid'de Arda Güler paniği

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 100 dakika süre alan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı üretemedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Avşar OĞLU:

Her maç 2-3 tane attığı için,Real Madrid endişelenmiş.. abartmayı ne kadar seviyorsunuz ! Adam doğru düzgün oynamıyor bile. Niye endişelensin Real

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Mehmet Yilmaz:

Arda sakatlandı diye Realmadrid panik içinde tüh ya

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Emre Büyükay:

Arda sakatlanınca iyice demorolize olmuş olabilirler. Milli yas ilan etmek için devlete başvuru falan yapmışlar. Ancelotti son pazar günü ayininde kilisede yüksek sesle bağırdı haberleri de var. Onun ayağını burkacağına benim canımı alsaydın falan diye. Büyük üzüntü hakim takım içinde aynen

21
3
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Mehmet Kilinc:

Doğru dürüst oynatmıyorlar birde endişelenmişler önce oynatın oynatın.

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Citoles Cipralex:

Medyanın ne kadar yalan haberler yaptığının ispatı, her konuda dikkatli olmak lazım.Hep her haberde ne kadar doğru bir haber diye yaklaşmak lazım

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