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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç

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Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kütahyalı, ''Bu Mert Hakan tam bir operasyonel provakatör. Tam alaturka tarz bir Roy Keane çakması. Yetenekleri çok çok az ama tam bir tetikçi. Mert Hakan tam bir O.Ç. Tam operasyon çocuğu" dedi.

Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından sert bir paylaşımla tepki gösterdi.

"MERT HAKAN TAM BİR O.Ç"

Kütahyalı, "Bu Mert Hakan tam bir operasyonel provakatör. Tam alaturka tarz bir Roy Keane çakması. Yetenekleri çok çok az ama tam bir tetikçi. Mert Hakan tam bir O.Ç. Tam operasyon çocuğu… Galatasaray, bugün bir şeref mücadelesi verip galip gelmek zorundadır" dedi.

İşte Rasim Ozan'ın o paylaşımları;

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Seninde ondan aşağı kalır yanın yok Rasim.

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Haber Yorumlarısafir:

maç sonu adı " mort hakan" olacak

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Erdoganin tasmali kopegi İdamin zevkli olucak.

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