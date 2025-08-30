RAMS Park'ta iki hoca da kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Osimhen
Çaykur Rizespor: Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil, Sowe