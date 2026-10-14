RAMS Park'ta Galatasaray-Barcelona maçını 58'i yabancı 299 basın mensubu izledi

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Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmayı 58'i yabancı olmak üzere toplam 299 basın mensubu takip etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Bu önemli müsabakaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleye muhabir, foto muhabir, kameraman ve yazar olarak 58'i yabancı toplam 299 basın mensubu akredite yaptırdı. Maçı İspanya, Rusya, Nijerya, Almanya, Romanya, Belçika, Fransa, Irak, İtalya, Japonya ve İsviçre'den basın mensupları da takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı