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RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, lig etabının ilk haftasında konuk ettiği Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertli takım, ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, lig etabının ilk hafta maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu.

İLK YARIDA KARŞILIK GOLLER

Konuk takım Rapid Wien, 43. dakikada Louis Schaub'un attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz ise bu gole 45+2. dakikada Krzysztof Piatek ile karşılık verdi. Böylelikle ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

SCHAUB YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Avusturya temsilcisinde Louis Schaub, ikinci yarı başlar başlamaz bir kez daha sahneye çıktı. 46. dakikada yeniden fileleri havalandırmayı başaran Schaub, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak Rapid Wien'i 2-1 üstünlüğe taşıdı.

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

RAPID WIEN'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Rapid Wien, dakikalar 72'yi gösterirken bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Matthias Seidl'in pasında topu ağlarla buluşturan Drena Beljo'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Asisti yapan Seidl'in golden önce aldığı pasta RAMS Başakşehir savunmasının önünde kalarak ofsaytta olduğu tespit edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

SIRADAKİ RAKİP

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına mağlubiyetle başlayan temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında 24 Ekim günü saat 19.45'te Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rapid Wien ise aynı gün ve aynı saatte Ermenistan takımı Noah'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Rapid Wien Başakşehir Konferans Avusturya Slovenya Futbol Spor

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