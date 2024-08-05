RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz RAMS Başakşehir'in 3. ön eleme turunu geçmesi halinde karşılaşacağı takım ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi durumda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ

Elemelere 2. turdan katılan temsilcimiz RAMS Başakşehir 3. ön eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i elemesi halinde play-off turunda St. Patricks-Sabah eşleşmesinin galibiyle UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 2. ön eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı toplamda attığı 10 golle saf dışı bırakmıştı.

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NDEN ELENİRSE RAKİBİ BELLİ

Öte yandan ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer, Rapid Wien engelini aşamazsa bu turda St. Gallen-Slask Wroclaw eşleşmesinin kazanıyla mücadele edecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak. Turuncu-lacivertliler, Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile oynayacağı 3. eleme turunda ise ilk maçına 8 Ağustos'ta, ikinci maçına 15 Ağustos'ta çıkacak.