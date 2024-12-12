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RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti

RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 5. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti. Lig etabındaki lk galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, play-off iddiasını sürdürdü.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı.

AVRUPA'DA İLK GALİBİYET

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek attı. Konuk ekip Heidenheim'in tek golü 61. dakikada Mathias Honsak'tan geldi. Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, 5 puana yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Heidenheim, 9 puanda kaldı.

RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti

SIRADAKİ RAKİP CERCLE BRUGGE

Başakşehir, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'nde ise gelecek hafta Cercle Brugge deplasmanına gidecek. Bundesliga'da hafta sonunda sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek Heidenheim, Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında St. Gallen ile evinde karşılaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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