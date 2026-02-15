RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Oh.