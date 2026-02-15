Haberler

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • RAMS Başakşehir'in ilk 11'inde Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit ve Selke yer alıyor.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Oh yer alıyor.
  • RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı 15 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Oh.

