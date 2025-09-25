Haberler

Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maçtaki 4. gol büyük tartışma yarattı. Rafa Silva'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda attığı golde, Kayserispor savunmacısının bilerek yavaş kaldığı iddia edildi. Söz konusu gol için, "Bakın bu gol sıkıntılı bir gol", "Oyuncu çok rahat alacağı topu bırakıyor", "Bu ligde çok kötü şeyler dönüyor", "Bahis işine birilerinin odaklanması lazım" yorumları yapıldı

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Rafa Silva'nın hat-trick yaparak damga vurduğu maçta siyah-beyazlıların diğer golünü de Tammy Abraham kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte 9 yapan Beşiktaş, 9. sıraya yükseldi. Zecorner Kayserispor ise 4 puanda kalarak 15. sıraya geriledi. Beşiktaş, ligin 7. haftasında Kocaelispor'u sahasında ağırlayacak. Zecorner Kayserispor ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

"BAHİS İŞLERİNE BİRİLERİNİN ODAKLANMASI LAZIM"

Maçın en çok konuşulan anı, 58. dakikada Rafa Silva'nın attığı gol oldu. Orkun Kökçü'nün kendi yarı sahasından savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Portekizli yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon sırasında Kayserispor savunmacısının bilerek yavaş kaldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Söz konusu gol için, "Bakın bu gol sıkıntılı bir gol", "Oyuncu çok rahat alacağı topu bırakıyor", "Bu ligde çok kötü şeyler dönüyor", "Bahis işine birilerinin odaklanması lazım" yorumları yapıldı

İşte o gol;

Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazımGörüntü: beIN SPORTS

Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazımGörüntü: beIN SPORTS

Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazımGörüntü: beIN SPORTS

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
