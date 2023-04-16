PSG gemileri yaktı! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı oluyor
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Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'ye Paris Saint-Germain talip oldu. Dünya devinin kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle ilk resmi teması kurması bekleniyor.
A Milli Takım ve Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'ye bir talip daha çıktı. Dünya devi Paris Saint-Germain, milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
PSG, FEYENOORD İLE TEMASA GEÇİYOR
Relevo'nun haberine göre, Orkun Kökçü, Paris Saint-Germain'in transfer listesinde üst sıralarda. Dünya devinin, kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle resmi temaslara başlayacağı belirtildi.
ORKUN'UN KARNESİ
Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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