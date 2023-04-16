PSG gemileri yaktı! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı oluyor

A Milli Takım ve Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'ye bir talip daha çıktı. Dünya devi Paris Saint-Germain, milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

PSG, FEYENOORD İLE TEMASA GEÇİYOR

Relevo'nun haberine göre, Orkun Kökçü, Paris Saint-Germain'in transfer listesinde üst sıralarda. Dünya devinin, kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

ORKUN'UN KARNESİ

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.