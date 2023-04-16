Üye Girişi
Haberi Paylaş

PSG gemileri yaktı! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı oluyor

Spor Haberleri

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'ye Paris Saint-Germain talip oldu. Dünya devinin kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle ilk resmi teması kurması bekleniyor.

A Milli Takım ve Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'ye bir talip daha çıktı. Dünya devi Paris Saint-Germain, milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

PSG, FEYENOORD İLE TEMASA GEÇİYOR

Relevo'nun haberine göre, Orkun Kökçü, Paris Saint-Germain'in transfer listesinde üst sıralarda. Dünya devinin, kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

ORKUN'UN KARNESİ

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

PSG gemileri yaktı! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı oluyor

PSG gemileri yaktı! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı oluyor

PSG gemileri yaktı! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı oluyor

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain Orkun Kökçü Feyenoord Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title