Pro Beach Tour Mersin Etabı Tamamlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı. Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14'ü kadın 35 takım katıldı. Kadınlarda Merve Çelebi-Yaren Sencel, erkeklerde ise İran'dan Bahman Salemiinjeboroun-Alireza Aghajani birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Belediyenin açıklamasına göre, 6 Eylül'de Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde başlayan turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14'ü kadın 35 takım katıldı.
Turnuvada, kadınlarda Merve Çelebi-Yaren Sencel, erkeklerde de İran'dan Bahman Salemiinjeboroun-Alireza Aghajani ikilisi birinci oldu.
Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi.