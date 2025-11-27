Haberler

Presbiyopi Hakkında Bilinmesi Gerekenler: Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri

Güncelleme:
Görme kayıplarının yaygın nedenlerinden biri olan presbiyopi, yaş ilerledikçe artan bir göz rahatsızlığıdır. Uzmanlar, erken teşhis ve düzenli göz muayenesinin önemini vurguluyor.

Görme kayıplarının önde gelen nedenleri arasında yer alan ve genellikle 40 yaş sonrasında ortaya çıkan presbiyopi, 2015 yılında 1.8 milyar kişide görülürken 2030 yılında 2.1 milyara ulaşması beklenen bir görme kusuru olarak biliniyor. Memorial Bodrum Hastanesi Uz. Dr. Aytek Coşar, presbiyopinin nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak gelişen bu durum, önlem alınmadığında 65 yaşına kadar ilerleyebiliyor ve okumayı, dijital ekran kullanımını veya yakın mesafedeki nesneleri görmeyi zorlaştırarak kişinin sosyal ve mesleki yaşamını olumsuz etkiliyor. Yalnızca görmeyi değil, genel göz sağlığını da etkileyen presbiyopi, göz yorgunluğu ve baş ağrılarına yol açabiliyor. Erken teşhis ve doğru tedavilerle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor.

Uz. Dr. Aytek Coşar, presbiyopinin nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

"Presbiyopi, göz merceğinin yaşla birlikte esnekliğini kaybetmesi sonucu gelişiyor. Genç yaşlarda mercek şekil değiştirerek yakına odaklanabilirken, 40'lı yaşlardan sonra bu esneklik azalıyor. Diyabet ve kalp hastalıkları gibi sistemik rahatsızlıklar ya da antihistaminik veya antidepresan gibi ilaçların uzun süreli kullanımı presbiyopiyi daha erken ortaya çıkarabiliyor. Hipermetropi gibi mevcut görme kusurları da riski artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Belirtilerin süreklilik kazanması durumunda yalnızca gözlük kullanımının yeterli olmadığı, kapsamlı bir göz muayenesinin şart olduğu belirtiliyor. Erken teşhis hem görme kalitesinin korunmasını hem de genel göz sağlığının desteklenmesini sağlıyor. Presbiyopi genellikle 40'lı yaşların başında kendini göstermeye başlıyor ve 65 yaşına kadar ilerlemeyi sürdürebiliyor. Yakın mesafeden okuma sonrası baş ağrısı, yazıların bulanık görünmesi ve harfleri netleştirememek en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Bu şikayetler, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor ve özellikle uzun süreli yakın çalışma gerektiren mesleklerde belirgin şekilde hissediliyor. Presbiyopi tedavisi kişinin görme ihtiyacına göre şekillendiriliyor. Gözlük ve kontakt lens en yaygın uygulamalar arasında bulunurken, son yıllarda çok odaklı mercek ameliyatları da dikkat çekiyor. Bu yöntemde doğal mercek yerine özel olarak tasarlanmış bir lens yerleştiriliyor ve yakın, orta ve uzak mesafelerin daha net görülmesi sağlanıyor. Bu sayede gözlük bağımlılığında önemli bir azalma elde edilebiliyor. Yılda en az bir kez yapılacak göz muayenesi, presbiyopinin ilerlemesini önlemede kritik önem taşıyor. Önlem alınmayan presbiyopi zamanla ciddi görme kaybına yol açabiliyor. Belirtiler devam ediyorsa bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerekiyor. Bazı kişilerde presbiyopi katarakt veya başka göz hastalıklarıyla bağlantılı olabiliyor. Bu hastalıkların erken tedavi edilmesiyle presbiyopi belirtileri de belirgin şekilde azalabiliyor"

Uzmanlar presbiyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için düzenli göz muayenesi yapılmasını, okuma ortamında yeterli aydınlatma kullanılmasını, dijital ekranlarda yazı boyutunun artırılmasını, 20-20-20 kuralının uygulanmasını, sebze, meyve ve omega-3 açısından zengin beslenilmesini, sigara ve alkol tüketiminin azaltılmasını, UV ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanılmasını, göz kuruluğu yaşayan kişilerin doktor önerisiyle nemlendirici damla kullanmasını ve şikayetler arttığında vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini hatırlatıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
