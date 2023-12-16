Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında yüreklerin ağızlara geldiği anlar yaşandı. Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. Bilincinin kapandığı öğrenilen Lockyer, sedyeyle saha kenarına alındı. Maç ertelendi.
İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth - Luton Town mücadelesinde korkutan anlar yaşandı. Maç 1-1 devam ettiği sırada Luton Town kaptanı Tom Lockyer, bir anda yere yığıldı.
MÜSABAKA ERTELENDİ
Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi.