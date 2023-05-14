Premier Lig'de skandal olay! Leeds United taraftarı ömür boyu stada giremeyecek

Premier Lig'de Leeds United ile Newcastle United arasında 2-2 sona eren maçta bir Leeds taraftarı sahaya girerek rakip takım teknik direktörü Eddie Howe'u itti. Sahaya giren güvenlik görevlileri hemen olaya müdahale ederken, taraftar ömür boyu tribünden men edildi.

Premier Lig'in 36. haftasında Leeds United, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. 2-2 sona eren mücadelede skandal anlar yaşandı.

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Karşılaşmada Leeds United'ın gollerini Ayling ve Kristensen attı. Newcastle United'da ise penaltıdan 2 gol atan Wilson takımına beraberliği getiren isim oldu. Karşılaşmaya sahaya giren bir taraftar ise damga vurdu.

TARAFTAR ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Leeds United taraftarı sahaya girerek Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'a yöneldi. Deneyimli hocayı itekleyen taraftar güvenlik güçlerince hemen stat dışına çıkarıldı. Yaşananlar sonrası Leeds United taraftarı ömür boyu tribünden men edildi.

Görüntü: BT Sport

Görüntü: BT Sport

Görüntü: BT Sport

Görüntü: BT Sport

Görüntü: BT Sport

Görüntü: BT Sport