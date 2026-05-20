Arsenal'ın 22 Yıllık Hasreti Sona Erdi: Premier Lig Şampiyonu

Arsenal'ın bekleyişi sona erdi.

Topçular (Gunners) lakabıyla anılan ekip, 22 uzun yılın ardından sonunda yeniden bir Premier Lig şampiyonluğu kutluyor.

Art arda üç sezon ikinci sırada kalmanın yarattığı hayal kırıklığı artık geride kaldı; Mikel Arteta'nın takımı Manchester City'nin meydan okumasını başarıyla savuşturarak şampiyon oldu.

BBC Sport, Arsenal'ı "neredeyse başaran" bir takımdan Premier Lig şampiyonuna dönüştüren kilit anları inceledi.

Arsenal yaz transferinde kadrosunu derinleştirdi

Viktor Gyokeres, Sporting'de geçirdiği iki sezonun ardından Temmuz 2025'te Arsenal'e katıldı

Geçen sezon Liverpool'un kadro derinliğiyle övgü topladığını ve bitime dört hafta kala şampiyonluğu garantilediğini gören Arsenal, yaz döneminde kadrosunu güçlendirmeye kararlıydı.

Toplamda sekiz yeni oyuncu transfer edilirken, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Thomas Partey ilk 11'den ayrılan tek isim oldu.

İsveçli forvet Viktor Gyokeres, Portekiz ekibi Sporting'den 64 milyon sterlin karşılığında kadroya katılarak manşet transfer oldu ve taraftarların uzun süredir beklediği "9 numara" ihtiyacını karşıladı.

Orta sahaya Real Sociedad'dan Martin Zubimendi dahil edilirken, savunma Bayer Leverkusen'den kiralanan Piero Hincapie ile güçlendirildi; Noni Madueke ve Eberechi Eze ise sırasıyla Chelsea ve Crystal Palace'tan geldi.

250 milyon sterlini aşan harcamanın az bir kısmı satışlarla karşılandı ancak sezon ilerledikçe bu transferlerin değeri açıkça görüldü.

Ligde şampiyonluk kazanılmışken ve Şampiyonlar Ligi finali de yaklaşırken bu yatırımın doğru bir karar olduğu anlaşılıyor.

Martinelli, City'yi durduran eşitliği sağlıyor

Sezonun sadece beşinci maçıydı ancak Gabriel Martinelli'nin Eylül ayında City'ye karşı 93. dakikada bulduğu beraberlik golü o zaman ne kadar önemli hissedildiyse, şimdi daha da kritik görünüyor.

Şampiyonluk yarışında üç puanlık bir salınım ve sonuçta kazanan Arsenal oldu.

O dönemde Arsenal için daha çok bir rahatlama hissiydi; Pep Guardiola'nın takımına önemli bir galibiyet fırsatı verilmedi ve lider Liverpool ile aradaki fark beş puana indirildi.

Erling Haaland ile erken öne geçen City'nin, ikinci yarının büyük bölümünde geri çekilmeyi tercih etmesi dikkat çekiciydi; hatt Guardiola beşli savunmaya geçmişti ve yaratıcılıktan yoksun bir Arsenal'a karşı skoru koruyabileceklerine inanıyordu.

Birkaç dakika daha dayansalardı bu maç çok farklı yorumlanabilirdi; Guardiola şampiyonluk rakibine karşı savunma ustalığı sergileyen yeni bir yönünü göstermiş olacaktı.

Bunun yerine, Arsenal'ın yeni kazandığı kadro derinliği övgü; oyuna sonradan giren Eze ve Martinelli'nin iş birliğiyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.

Gabriel, Newcastle deplasmanında geç gelen geri dönüşü tamamlıyor

Bir hafta sonra Arsenal yine uzatma dakikalarında sevinç yaşadı.

St James' Park deplasmanı son yıllarda Arteta'nın takımı için iyi geçmemişti; önceki üç ziyaret golsüz üç mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

Bu nedenle, VAR tarafından iptal edilen bir penaltının da olduğu gergin maçta Nick Woltemade'nin ilk yarıda Newcastle'ı öne geçirmesi deplasman taraftarlarını endişelendirmiş olabilir.

Ancak Mikel Merino 84. dakikada eşitliği sağladı ve Gabriel 96. dakikada kullanılan kornerden kafa vuruşuyla golü atınca Arsenal taraftarları, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Bir gün önce Liverpool'un Crystal Palace karşısında puan kaybetmesinin ardından Arsenal aniden zirvenin sadece iki puan gerisine geldi.

Eze'nin hat-tricki Spurs'ü saf dışı bırakıyor, Arsenal farkı altıya çıkarıyor

İki ay sonra ve tüm kulvarlarda üst üste 10 galibiyetlik, sekiz maçta gol yemeden elde edilen bir serinin ardından Arsenal zirveye yerleşmişti ve formunun zirvesindeydi.

Sunderland deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik bu seriyi sona erdirdi ancak ekip, Kasım ayındaki kuzey Londra derbisine City'nin Newcastle'a 2-1 yenilmesinin ardından puan farkını altıya çıkarma fırsatıyla çıktı.

Tottenham'ın rakibinin şampiyonluk umutlarını zedeleme planları kısa sürede suya düştü; Arsenal devreye 2-0 önde girdi ve ikinci yarının başında farkı üçe çıkardı.

Richarlison Spurs adına bir golle farkı azalttı ancak son sözü Arsenal söyledi; bu anın mimarı, yazın Thomas Frank'in tarafına çok yaklaşsa da Arsenal'ı tercih eden Eze oldu.

İngiltere milli orta saha oyuncusu, kariyerinin ilk hat-trickini tamamlayarak galibiyeti garantiledi ve Arsenal'a bir Premier Lig sezonunun ilk 12 haftasındaki en büyük avantajını sağladı.

Derbi yenilgisi, City'nin 2026'daki kötü başlangıcını derinleştiriyor

Patrick Dorgu'nun Rico Lewis'in önüne geçerek topu Gianluigi Donnarumma'nın yanından ağlara göndermesiyle Manchester derbisi sona erdi.

United, Old Trafford'da iki farkla öndeydi ve yeni yılın kötü başlangıcı sürerken City yeni bir dip noktaya gidiyordu.

Noel döneminde yeniden yarışın içine giren Guardiola'nın takımı, 2026'daki ilk dört lig maçını kazanamadı.

Sunderland deplasmanındaki beraberliği, Chelsea ve Brighton'a karşı evde kaybedilen puanlar izledi; bu durum Arsenal'ın, kendi küçük hatalarına rağmen, zirvede yedi puanlık fark açmasına olanak tanıdı.

Haaland'a 'kafa atan' Gabriel kırmızı karttan kurtuluyor

Nisan ayına gelindiğinde fark hâlâ altı puandı ancak City'nin bir maçı eksikti; Etihad'daki zirve mücadelesine iki takım da şampiyonluğun kendi ellerinde olduğunu düşünerek çıktı.

Heyecan dolu maçtan galip ayrılan 20. dakikada Erling Haaland'ın golüyle City oldu.

Ancak belki de en kritik an, maç boyunca süren Haaland-Gabriel mücadelesinin sonunda yaşandı.

İkili karşı karşıya gelerek alınlarını birbirine vurduktan sonra Arsenal savunmacısı başını öne doğru itti. Haaland'ın ayakta kalması muhtemelen Gabriel'i kırmızı karttan kurtardı.

Haaland'ın bu yaklaşımı takdire değer olsa da Arsenal'a büyük iyilik yaptı çünkü şiddetli davranış nedeniyle bir ceza, Arteta'nın takımını sonraki üç maçta önemli savunmacılarından birinden mahrum bırakacaktı.

Guehi'nin Everton'daki hatası City'ye pahalıya mal oluyor

City'nin Burnley karşısındaki galibiyeti ekibi averajla zirveye taşıdı.

Bir sonraki Premier Lig maçlarına — Everton deplasmanına — çıktıklarında Arsenal iki maç daha oynamış ve altı puan öne geçmişti.

Eksik maçlarını kazanmaları hâlinde City puan olarak eşitlenecekti ancak Arsenal puanları hanesine yazdırmıştı.

Ancak Hill Dickinson Stadyumu'nda Jeremy Doku devre arasına saniyeler kala konuk ekibi öne geçirince deplasman galibiyeti bekleniyordu.

68. dakikada Marc Guehi'nin ceza sahası içinde topu kontrol etmesiyle durum hâlâ böyleydi.

Ancak kısa düşen bir geri pasla tablo tamamen değişti. Thierno Barry araya girerek Everton adına eşitliği sağladı ve maçın seyri değişti.

David Moyes'un takımı 13 dakika içinde üç gol attı ve City uzatma dakikalarında skoru 3-3 yaparak bir puanı kurtarsa da kaybedilen iki puan, avantajı yeniden Arsenal'a verdi.

Raya'nın kritik kurtarışı ve VAR tartışması

Kâğıt üzerinde, kümede kalma mücadelesi veren West Ham deplasmanı Arsenal'ın son üç maçının en zoru gibi görünüyordu.

Bu, City'nin yeniden yarışa dönmesini engellemek için Arteta'nın mutlaka kazanması gereken bir maçtı ancak West Ham'in dirençli savunmasını aşmakta zorlandılar.

Maç golsüz devam ederken West Ham orta saha oyuncusu Matheus Fernandes boşta kalan topu alarak Pablo ile verkaç yaptı ve altı pas önünde sadece David Raya'yı geçmesi gereken bir pozisyon buldu.

Fernandes kaleciyi yakın direğinden geçmeye çalıştı ancak Raya sağ ayağını uzatarak yakın mesafeden mükemmel bir kurtarış yaptı ve son 10 dakikaya girilirken skorun berabere kalmasını sağladı.

Trossard'ın 83. dakikada Arsenal'ı öne geçirmesiyle bu kurtarışın önemi daha da arttı.

Ancak maç bitmemişti ve süre daralırken West Ham beraberlik için yüklenmeye başladı.

Gabriel, Callum Wilson'ın şutunu engelleyerek kritik bir blok yaptı ancak West Ham forveti kullanılan kornerde yeniden fırsat buldu ve kalabalık arasından topu ağlara göndererek uzatma dakikalarında muhteşem bir gol attı.

Ya da öyle sandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girdi ve uzun bir incelemenin ardından Pablo'nun kalecinin göğsüne kolunu koyup sol kolunu tutarak Raya'ya faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Trossard ve Declan Rice'ın müdahaleleri nedeniyle penaltı itirazları da dahil olmak üzere diğer olası ihlaller değerlendirildi ve reddedildi; böylece West Ham ve muhtemelen Manchester City'yi öfkelendirse de Arsenal tutunmayı başardı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.