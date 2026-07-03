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2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna çıktı ve İspanya'nın rakibi oldu. Ronaldo penaltıdan gol atarken, Ramos son dakikada galibiyeti getirdi.

Stat: Toronto

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Portekiz : Costa, Cancelo (Dk. 63 Ramos), Dias, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes (Dk. 63 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 62 Bernardo Silva), Leao, Neto (Dk. 63 Conçeicao), Ronaldo (Dk. 81 Ruben Neves)

Hırvatistan : Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic (Dk. 90+6 Kramaric), Modric, Vlasic (Dk. 90+2 Gvardiol), Baturina (Dk. 68 Pasalic), Sucic, Perisic, Budimir (Dk. 46 Matanovic)

Goller: Dk. 53 Perisic ( Hırvatistan ), Dk. 68 Ronaldo (penaltı), Dk. 90+4 Ramos ( Portekiz )

Sarı kartlar: Dk. 17 Dias ( Portekiz ), Dk. 59 Modric, Dk. 90+8 Perisic ( Hırvatistan )

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz, son 16 turuna yükseldi. Portekiz, bu turda İspanya ile eşleşti.

Toronto'da hissedilen 40 derece sıcaklık ve yüksek nem oranına karşın tribünleri dolduran 43 bin futbolseverin oluşturduğu atmosferle karşılaşma hızlı bir tempoyla başladı.

Rafael Leao ve Bruno Fernandes ikilisiyle rakip kaleye sol taraftan yüklenen Portekiz, su molasına kadar skoru değiştirmeye daha çok yaklaşan taraf oldu.

4. dakikada Portekiz gole çok yaklaştı. Sol kanattan son çizgiye inen Leao'nun ceza alanına çıkardığı topa ön direkte Fernandes vurdu. Kaleci Livakovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fernandes bir kez daha kaleye gönderdi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Mendes'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Veiga'nın kafayla vurduğu top az farkla direğin üstünden auta gitti.

45+1. dakikada Neto'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu Leao tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Hırvatistan'ın baskıyı kabullenip yarı sahayı neredeyse hiç geçmediği ilk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Hırvatistan ikinci yarıya golle başladı

İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan, 48. dakikada yan ağlara takılan pozisyonda taraftarlarını heyecanlandırdı. Oyuna yeni giren Matanovic'ten aldığı pasın ardından önünü açan Kovacic, kaleye çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Costa'dan seken top yan ağlarda kaldı.

Hırvatistan 53. dakikada 1-0 öne geçti. Stanisic'in sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu kontrol eden Perisic'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Costa'nın ayaklarının arasından ağlarla buluştu.

58. dakikada gelişen Portekiz atağında Leao'nun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki sert şutunda, top üst direkten döndü.

Portekiz, VAR incelemesinin ardından 66. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanında Vlasic'in müdahalesiyle yerde kalan Veiga'nın pozisyonunu yeniden izleyen hakem Espen Eskas, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada atışı kullanan Cristiano Ronaldo, sağ tarafa uzanan kaleci Livakovic'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi.

75. dakikada Hırvatistan direğe takıldı. Kovacic'in ceza yayı önünden sert şutunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında bir kez daha topla buluşan Kovacic'in şutunda, kaleci Costa son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Hırvatistan atağında Sucic'in soluna çekip ortaladığı topa ceza alanında Pasalic kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Son bölümde büyük heyecan yaşandı

90+4. dakikada soldan gelişen Portekiz atağında Leao'nun ceza alanına ortaladığı topa iki oyuncunun arasında çok iyi yükselen Ramos, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+13. dakikada sol kanattan Perisic'in ortasında, Pasalic'e çarpan top Gvardiol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Espen Eskas, VAR incelemesinin ardından Pasalic'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan ve son 16 turuna yükselen Portekiz, bu turda 6 Temmuz Pazartesi günü, TSİ 22.00'de Dallas'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Ronaldo, eleme turlarındaki ilk golünü attı

41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı.

Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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