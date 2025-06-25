Polonya ve Türkiye Short Track Takımları, Erzurum'da Ortak Kamp Yapıyor

Polonya ve Türkiye Short Track (sürat pateni) Milli Takımları, 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na kota almak için ekim ayından itibaren başlayacak Dünya Kupası müsabakalarına Erzurum'da yaptıkları ortak kampla hazırlanıyor.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda haziran ayının ilk haftasında Kazakistan ile hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekip, bu kampın ardından Polonya ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin yüksek irtifasından yararlanmak için kampa giren sporcular, yaptıkları ortak kampla hem bireysel hem de takım becerilerini geliştiriyor.

Ekim ayında başlayacak Dünya Kupası organizasyonlarında aynı zamanda birbirlerine rakip olacak iki ülkenin sporcuları, bu müsabakalarda hem bayrak takımı hem de bireysel olarak başarılı olup şubat ayında İtalya'daki 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

"İlk 8'e girip 5 sporcuyla olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, AA muhabirine, Kazakistan'ın ardından Polonyalı sporcularla kamp yaptıklarını söyledi.

Sporcuların çok motive olduğunu ifade eden Sultangaliyev, "Yabancı sporcular da Erzurum'dan memnun. Biz de onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Sultangaliyev, Dünya Kupası müsabakalarının yaklaştığını hatırlatarak, "Çok az kaldı, yaklaşık 3 aylık süremiz var. Bu çok az bir süre ama biz sporcularımızı daha çok güçlendirip, daha çok kondisyon ve teknik olarak her şeyi kazandırıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. En büyük hedefimiz, 2026 Olimpiyatları için kota kazanıp sonra takım halinde olimpiyatlara katılmak. Bayrak takımında ilk 8'e girip 5 sporcuyla olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Daha önce 2022'de bir sporcu ile katılmıştık. Bu sefer hedefimiz daha büyük, dolayısıyla 2026 Olimpiyatları'na 5 sporcuyla katılma hedefi koyduk. O doğrultuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Polonya ile yaptıkları ortak kampa değinen Sultangaliyev, şunları kaydetti:

"Yüksek rakım avantaj ve Erzurum bu salonuyla sıralamada dünyanın en iyi salonu olarak sayılabilir. Özellikle elit sporcular dünyanın neresinde olursa olsun, yaz döneminde yüksek rakım kampını seçiyor. Onları davet ettik, amacımız sporcularımızla yabancı sporcuların birlikte kamp yapıp eksiklerini tamamlayarak kondisyon ve teknik olarak ülkelerden tecrübe kazanmaları. Yabancılar geçen seneye göre biraz daha Erzurum'u tercih ediyor. Yarışlarda da bunun reklamını yapıyoruz. Bu salonumuzu dünyaya yayarak dünya kamp merkezi yapmak istiyoruz."

"Türklerle antrenman bizim için çok faydalı oluyor"

Polonya Short Track Milli Takımı Başantrenörü Urszula Kaminska ise kendisinin ikinci, takımının ise ilk kez Erzurum'a geldiğini anlattı.

Yüksek irtifadan dolayı kamp yapmaya geldiklerinden bahseden Kaminska, "Ciddi manada memnunuz. Tesisler, oteller, yemekler ve imkanlarımız çok iyi. Antrenörlerle birlikte 13 kişiyiz. Geliş sebebimizin en önemlisi son derece güvenli bir pist. Özellikle süngerler (koruma bariyerleri) ciddi manada dünya standartlarında. O yüzden bu tesis bizim için son derece önemli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin ortak kampının, sporcuların eksiklerini görmesine imkan sağladığını vurgulayan Kaminska, şöyle konuştu:

"Türkler ciddi manada iyi seviyedeler ve hatta neredeyse bizimle aynı seviyedeler. Bizim eksiklerimizi Türkler, Türkler'in eksik taraflarını biz dolduruyoruz. İki takım için de ciddi manada efektif bir süreç devam ediyor. Evet birbirimize rakibiz ama kendinizden iyi takımlarla antrenman yaparsanız gelişirsiniz. Dolayısıyla Türkler'in de bizim de kendimize göre olumlu taraflarımız var ve bu aslında bizim için iyi bir şey. O yüzden bu sürecin iki takımı da geliştirdiğine inanıyorum."

Kaminska, Türkiye'nin bu branşta önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyerek, "Türkler önceki yıllara göre son derece iyi ve her sene gelişiyorlar. Geçen sene bayrak yarışında Türkiye rekoru kırdılar. Bu son derece önemli bir şey. Her yıl gelişen ekipleri, yetenekleri ve antrenman düzeyleri var. Bu sene takımlarına birkaç kişi daha eklendi ve daha profesyonel olarak çalışıyorlar. Bu sporda iyi antrenman yapmanız lazım ve Türkler bunu başarıyor. Onların geleceğini iyi görüyorum ama tabii ki Polonyalılar da onları geçmeye çalışacaktır. Bu şekilde aramızda güzel bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.