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Polonya ve Türkiye Futbol Federasyonları İş Birliği Geliştiriyor

Polonya ve Türkiye Futbol Federasyonları İş Birliği Geliştiriyor
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Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek uluslararası futbol alanındaki gelişmeleri değerlendirdi ve iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Polonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lukasz Wachowski ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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