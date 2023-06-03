Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ile yarı finalde karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off eşleşmesinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyen Pınar Karşıyaka, yarın yarı finalin ilk maçında Türk Telekom'a konuk olacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finale çıkacağı yarı finalde ikinci maç 6 Haziran Salı günü yine Ankara'da, üçüncü maç ise 8 Haziran Perşembe Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off eşleşmesinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyen Pınar Karşıyaka yarın yarı finalin ilk maçında Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finale çıkarak şampiyonluk serisinde Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle rakip olacağı yarı finalde ikinci maç 6 Haziran Salı günü yine Ankara'da, üçüncü maç ise 8 Haziran Perşembe Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak.

Yarı final serisinde gerek olması halinde dördüncü karşılaşma 10 Haziran Cumartesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, beşinci maç ise 12 Haziran Pazartesi Ankara'da olacak. Rakibi normal sezonu lider bitirdiği için seriye saha dezavantajıyla başlayan Pınar Karşıyaka, Telekom'u Ankara'da yenerek evine avantajla gelmeye çalışacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları Türk Telekom kazandı. Kaf-Kaf rakibine ilk yarıda deplasmanda 92-83, ikinci yarıda evinde ise 85-77 mağlup oldu.