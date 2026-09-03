PFDK'dan Süper Lig'e Ceza Yağmuru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan toplantının ardından disiplin kararlarını açıkladı.

PFDK'nın yapılan toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Konyaspor Kulübünün, 29.08.2026 tarihinde oynanan Konyaspor-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün B, C, F, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü sporcusu Enis Bardhi'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

2- Kocaelispor Kulübünün, 29.08.2026 tarihinde oynanan Konyaspor-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst A, B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Galatasaray A.Ş.'nin, 29.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün 118-119-120-218, Kuzey Tribün 106-107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- Göztepe A.Ş. hakkında, 29.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, 29.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Göztepe A.Ş. Başkanı Rasmus Froekiaer Ankersen hakkında, 29.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

5- Gaziantep FK'nın, 29.08.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Çaykur Rizespor A.Ş.'nin, 29.08.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Eyüpspor Kulübü teknik sorumlusu Özhan Pulat'ın, 30.08.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Corendon Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun, 30.08.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Samsunspor A.Ş.'nin, 30.08.2026 tarihinde oynanan Samsunspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst Tribün 202-203-204-205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Samsunspor hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor görevlisi Sadık Eren Aykut hakkında, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

10- Fenerbahçe A.Ş.'nin, 30.08.2026 tarihinde oynanan Samsunspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 221-222-223 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş.'nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 31.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Alt Tribünü 122, 123, 124, Kuzey Alt Tribünü 102, 103, 104, Güney Üst Tribünü 229, 231 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Trabzonspor A.Ş.'nin, 31.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Üst Tribün 207, 210, Misafir Alt Tribün 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Beşiktaş A.Ş.'nin, 31.08.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst Tribün 408, Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı