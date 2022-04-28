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Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Trabzonsporlu bazı taraftarlar, şehir meydanında Fenerbahçe için hazırladıkları temsili mezarı paylaştı. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler başta Fenerbahçeliler olmak üzere diğer takım taraftarlarını da kızdırdı.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesine 1 puan kaldı. Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçı için satışa çıkan biletleri dakikalar içinde tüketti.

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

KUTLAMALAR BAŞLADI

Şehirde şampiyonluk kutlamaları erken başladı. Bazı taraftarlar ise ezeli rakipleri kızdıran paylaşımlar yaptı. Trabzon'da en dikkat çeken görüntü ise meydandan geldi. Bazı taraftarlar Fenerbahçe için temsili mezar yaptı. Paylaşılan bu görüntüler başta Fenerbahçeliler olmak üzere diğer takım taraftarlarını da kızdırdı. Sosyal medyada hayli tepki gösterildi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Pes dedirten görüntü! Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

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içinde elli atmış kişinin olduğu bir otobüse öldürme maksadıyla kurşunlayan bir kitleden tabiki böyle nefret dolu bir eylem beklenebilir

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