Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Pereira: 'Trabzonspor'a karşı 3 gol atmamıza rağmen kaybetmek üzücü'

Pereira: 'Trabzonspor'a karşı 3 gol atmamıza rağmen kaybetmek üzücü'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor'a karşı 3 gol atmalarına rağmen kaybettiklerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ligde kalmanın kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

- Pereira: " Trabzonspor'a karşı 3 gol atmamıza rağmen kaybetmek üzücü"

TRABZON - Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor'a karşı 3 gol atıp kazanamamanın üzüntü verici olduğunu belirterek, ligde kalmanın kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, açıklamalarda bulundu. Mücadeleye iyi başlayamadıklarını belirten Pereira, "Yediğimiz goller, hafta içi antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan geldi. Trabzonspor'un her zaman uyguladığı organizasyonlardan goller yedik. Maçta 2-0 geriye düştükten sonra 2-1 yaptık. 3-1'den 3-2'ye, 4-2'den de 4-3'e getirmeyi başardık. Devre arasında soyunma odasında bunu başarabileceğimizi konuştuk. Bugün tüm zorluklara rağmen burada 90 dakika mücadele etmek bizim adımıza önemliydi. Ancak Trabzon'da 3 gol atıp yine de kaybetmek gerçekten can sıkıcı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaliteli bir takıma sahip olduğunu vurgulayan Pereira, "Trabzonspor'un iyi oyuncuları ve iyi bir hocası var. Bu da bizim için iyi sonuç almayı zorlaştırdı. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var ve cumartesi günü bizim için final niteliğinde bir maç oynayacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Süper Lig'de kalmak tamamen bizim elimizde. Önümüzde 5 maç var, eğer bunları kazanırsak ligde kalacağız. Bugün aldığımız sonuç bizi zor duruma soktu ama biz inanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.