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Pep Guardiola, kendisini sinirlendiren soruya Filistin örneğiyle cevap verdi

Pep Guardiola, kendisini sinirlendiren soruya Filistin örneğiyle cevap verdi
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Wolves ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen Thomas Tuchel ile ilgili milliyet sorusuna oldukça sinirlendi. İnsanların nerede doğduğunu seçemeyeceğini vurgulayarak Tuchel'e başarı dileyen İspanyol teknik adam, "Açık düşünceli olmalısınız. Ben İspanya'dan geldim ve yaptıklarıma bakın. Rusya'da, İsrail'de, Gazze'de, Ukrayna'da ve Afrika'da olanlara bakın" dedi.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolves'a konuk olacak. Molineux Stadyumu'nda 20 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan City'nin teknik direktörü Pep Guardiola,İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen Thomas Tuchel ile ilgili sorulan milliyet sorusuna sinirlendi.

GUARDIOLA'YI SİNİRLENDİREN MİLLİYET SORUSU

İngiltere Futbol Federasyonu, A Milli Takım menajerliğine Thomas Tuchel'i getirdi. Basın toplantısında bir muhabir, Guardiola'ya, "İngiltere'de, 'A Milli Takım'ın teknik direktörü İngiliz olmalı' düşüncesi var. Katılıyor musunuz?" sorusunu sordu. Katalan çalıştırıcı insanların düşünce tarzına ve soruya sinirlendi.

"İNGİLİZ'İN DE BAŞARISIZ OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Alman çalıştırıcı hakkında konuşan Pep Guardiola, "Thomas Tuchel çok iyi bir teknik direktör. İngiltere Milli Takımı'nda başarılar diliyorum. Eminim ki iyi işler başaracaktır. İnsan olarak seçemediğimiz şeyler var. Katalan olmayı ben seçmedim. İnsanlar nerede doğduğunu seçemez. Anneni babanı seçemezsin. İngiliz olmayı siz seçmediniz. İnsanların milli takımları çalıştıracak kişinin kendi milletlerinden olmasını istemesini anlıyorum. Ancak bir İngiliz'in de milli takımda başarısız olabildiğini gördük. Futbol Federasyonu'na baktığımızda Birleşik Krallık dışında, dünyaca tanınan bir menajer getirdi. Ona başarılar diliyorum" dedi.

"GAZZE'DE OLANLARA BAKIN"

Sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, "Biliyorum ki doğduğumuz, yaşadığımız yerle, eğitimimizle, yaptıklarımızla gurur duyarız. Ama dünya çok büyük. Açık düşünceli olmalısınız. Ben İspanya'dan geldim ve yaptıklarıma bakın. Rusya'da, İsrail'de, Gazze'de, Ukrayna'da ve Afrika'da olanlara bakın. Bu durumu eleştirmem. Almanya'da, Meksika'da dünyanın birçok yerinden birçok insandan çok şey öğrendim. İnsanların daha iyi olması için uğraşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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