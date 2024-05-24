Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Bodrum FK ile Çorum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda kozlarını paylaştı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK adını finale yazdırmayı başardı.

NORMAL SÜRE VE UZATMALARDA GOL YOK

1-1'in rövanşında 90 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar da 0-0 bitince finalisti penaltı atışları belirledi. Konuk takımda Eren Aydın, 105+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PENALTILAR NEFES KESTİ

Penaltı atışlarında rakibini 5-4'lük skorla mağlup eden ev sahibi takım Bodrum FK, adını finale yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in son bileti için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

FİNAL ADANA'DA

Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.