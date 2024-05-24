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Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu

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Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK'yı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek eleyen Bodrum FK, adını finale yazdırdı ve Sakaryaspor'un rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'in son biletini alacak takımı belirleyecek olan final, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Bodrum FK ile Çorum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda kozlarını paylaştı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK adını finale yazdırmayı başardı.

NORMAL SÜRE VE UZATMALARDA GOL YOK

1-1'in rövanşında 90 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar da 0-0 bitince finalisti penaltı atışları belirledi. Konuk takımda Eren Aydın, 105+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltılarda Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finaline yükseldi

PENALTILAR NEFES KESTİ

Penaltı atışlarında rakibini 5-4'lük skorla mağlup eden ev sahibi takım Bodrum FK, adını finale yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in son bileti için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Penaltılarda Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finaline yükseldi

FİNAL ADANA'DA

Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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