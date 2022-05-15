Pedal çevirerek Samsun'a giden bisikletçiler Düzce'de - Haberler

KOCAELİ (İHA) - Düzce(İHA) – Kocaeli'den yola çıkarak milli mücadelenin başladığı Samsun'a giden 19 bisikletçi Düzce'de mola verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleşen turda bisikletçiler 700 kilometre pedal basacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet turu için Kocaeli'den yola çıkan 19 bisikletçi Düzce'ye ulaştı. Bir süre dinlenen bisikletçiler sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden yola koyuldu. 19 Mayıs 1919'a ithafen 19 bisikletçi ile yapılan bisiklet turunda, sporcular toplam 700 kilometre pedal basacak.

Tur ile ilgili bilgiler veren Kocaeli Triatlon Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Harun Canbazoğlu, "Kocaeli'de ki 4 bisiklet Kulübü ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde 19 Mayıs Milli Mücadele bisiklet turuna çıktık. İlk etap Düzce'deyiz. Bu turumuz 5 etapta tamamlanacak ve 700 kilometre pedal çevireceğiz. 19 Sporcu ile 19 Mayıs'a ithafen milli mücadelenin başladığı Samsun'a pedal çevirmeye başladık. Şartlar güzel, mevsime göre hava sıcaklığı iyi. Rüzgarı arkamıza aldık. Sporcularımız zaten lisanslı, seçkin sporcular. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan buraya kadar geldik" dedi.

Turun en genç bisikletçisi olan 16 yaşındaki Arda Tekirdağ ise en uzun sürüş yapacağı turun Samsun olduğunu belirterek duygularını dile getirdi. Arda Tekirdağ, "16 yaşındayım. Gebze'den Samsun'a bisiklet süreceğiz. İlk defa bu kadar uzun yolda bisiklet süreceğim. Çanakkale'ye bisiklet sürmüşüm ama Bu etap daha zorlu olacak. Önümüzde bugün güzel bir tırmanış var. Sonrasında uzun yolumuz daha olacak. Meşhur Bolu Dağı'na süreceğiz korku ve yorgunluğum yok. Bisikletle milli mücadelenin başladığı şehre gitmek çok güzel bir duygu. Bu kadar uzun yoldan gelip Samsun'a gitmek çok duygulandırıyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'da bitecek olan bisiklet turunda bisikletçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir otobüsü ile polis ekipleri ve sağlıkçılar da eşlik ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor